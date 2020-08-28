YKS boş kontenjanları 2020 listesi ve taban puanları! YKS 2.tercihler ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise 2.tercihler yani ek tercih sürecinde tekrar başvuru yapacaklar. Adaylar YKS boş kontenjanlar, taban puanları ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Peki YKS boş kontenjanları nedir? YKS 2.tercihler ne zaman yapılacak?

ÖNLİSANS BOŞ KONTENJANLARI

Devlet Üniversiteleri önlisans boş kontenjanları: 16.109

Vakıf Üniversiteleri önlisans boş kontenjanları: 12.916

K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları:1.362

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları:0

LİSANS BOŞ KONTENJANLARI

Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749

Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578

K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları:3.553

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları:80

YKS 2.TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2.tercihler-ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak üniversite kayıtları sonrasında tercihlerin başlması bekleniyor.

YKS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2020 YKS taban puanları henüz açıklanmadı.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ UZATILDI!

YÖK’ten üniversitelerin kayıt tarihinin uzatılması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır" denildi.