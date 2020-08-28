YKS boş kontenjanları 2020 listesi ve taban puanları! YKS 2.tercihler ne zaman yapılacak?
YKS boş kontenjanlar ile ilgili sayısal veriler açıklandı. Sayısal verilerde önlisans-lisans programlarında devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanlar açıklandı. 2.tercihlerin yapılacağı tarih ile ilgili de YÖK tarafından açıklama yapıldı. İşte 2020 YKS boş kontenjanları, taban puanları ve 2.tercihlerin yapılacağı tarih ile ilgili bilgiler...
YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise 2.tercihler yani ek tercih sürecinde tekrar başvuru yapacaklar. Adaylar YKS boş kontenjanlar, taban puanları ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Peki YKS boş kontenjanları nedir? YKS 2.tercihler ne zaman yapılacak?
ÖNLİSANS BOŞ KONTENJANLARI
Devlet Üniversiteleri önlisans boş kontenjanları: 16.109
Vakıf Üniversiteleri önlisans boş kontenjanları: 12.916
K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları:1.362
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları:0
LİSANS BOŞ KONTENJANLARI
Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749
Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578
K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları:3.553
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları:80
YKS 2.TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2.tercihler-ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak üniversite kayıtları sonrasında tercihlerin başlması bekleniyor.
YKS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2020 YKS taban puanları henüz açıklanmadı.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ UZATILDI!
YÖK’ten üniversitelerin kayıt tarihinin uzatılması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır" denildi.