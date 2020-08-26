YKS ek tercihler hangi tarihte, ne zaman yapılacak? 2020 üniversite taban puanları ve boş kontenjanları

YKS ek tercihler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden erişim sağlayabilecek. YKS tercih sonuçlarına bir üniversiteye yerleşemeyen adayları ise ek tercih sürecini bekleyecekler. Ek tercihlerin yapılacağı tarih, boş kontenjanlar ve taban puanlar ise merak konusu. İşte YKS ek tercihler, boş kontenjanlar ve taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kayıt yaptırmayan adayların sonrasında açılacak olan boş kalan kontenjanların belli olmasından sonra başlayacak.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleşen aday sayıları ile ilgili şu detayları paylaştı;

YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrenciler 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yapılacaklar.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Boş kontenjanlar, ek tercih tarihleri ve taban puanlar belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

2020 BOŞ KONTENJANLAR

Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749

Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578

K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları:3.553

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları:80