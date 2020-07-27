MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YKS hukuk taban puanları 2020...Hukuk taban puanları ile başarı sıralamaları 2019...
ABONE OL
27.07.2020 - 10:38 |

YKS hukuk taban puanları 2020...Hukuk taban puanları ile başarı sıralamaları 2019...

YKS hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları eşit ağırlık puan türünde tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının 27 Temmuz tarihinde açıklanmasıyla birlikte hukuk taban puanları gündeme geldi. İşte 2020 YKS hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları...

YKS hukuk taban puanları 2020...Hukuk taban puanları ile başarı sıralamaları 2019...

Adayların büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı. YKS tercih sürecine yaklaşırken hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve diğer hukuk bölümü olan üniversitelerin hukuk taban puanları merak ediliyor.Peki YKS hukuk taban puanları nedir?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :3469

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 449,55270

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :4090

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 444,99667

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :12971

YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İzmir'in ünlü Sanat Sokağı'nı arılar bastıİzmir’in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı, arıların istilasına uğradı. Paniğe yol açan o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS hukuk taban puanları 2020...Hukuk taban puanları ile başarı sıralamaları 2019...

YKS hukuk taban puanları 2020...Hukuk taban puanları ile başarı sıralamaları 2019...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanığı: Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım

Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanığı: Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım

Sıradaki Haber