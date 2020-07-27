27.07.2020 - 10:38 |
YKS hukuk taban puanları 2020...Hukuk taban puanları ile başarı sıralamaları 2019...
YKS hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları eşit ağırlık puan türünde tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının 27 Temmuz tarihinde açıklanmasıyla birlikte hukuk taban puanları gündeme geldi. İşte 2020 YKS hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları...
Adayların büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı. YKS tercih sürecine yaklaşırken hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve diğer hukuk bölümü olan üniversitelerin hukuk taban puanları merak ediliyor.Peki YKS hukuk taban puanları nedir?
ANKARA ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :3469
2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 449,55270
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :4090
2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 444,99667
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ
2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :12971