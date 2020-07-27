YKS hukuk taban puanları 2020...Hukuk taban puanları ile başarı sıralamaları 2019...

Adayların büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı. YKS tercih sürecine yaklaşırken hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve diğer hukuk bölümü olan üniversitelerin hukuk taban puanları merak ediliyor.Peki YKS hukuk taban puanları nedir?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :3469

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 449,55270

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :4090

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 444,99667

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :12971

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