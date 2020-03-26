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26.03.2020 - 13:46 |

2020 YKS ne zaman? Üniversite sınavı ertelendi mi?

Üniversite sınavları için hazırlık devam ederken corona virüsü nedeniyle birçok sınav erteleniyor. Üniversite adayları YKS'nin ertelenip ertlenmediğini sorgularken YKS sınavı ne zaman? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor.

2020 YKS ne zaman? Üniversite sınavı ertelendi mi?

Üniversite adayları günlerdir YKS ertelendi mi? sorusuna cevap ararken bugün YÖK Başkanı Yekta Saraç konuya ilişkin açıklama yaptı. Başkan Saraç YKS'nin ertelendiğini duyururken üniversite adayları YKS ne zaman? sorusunu sormaya başladı.

YKS NE ZAMAN?

YÖK Başkanı Yekta Saraç bugün kamuoyuna açıklamalarda bulunurken "Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak... Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.

Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

YKS'da sorulacak sorular MEB'den gelen tekliflere göre şekillenecektir. Sınava giren öğrenciler rahat olsun. YKS 25-26 Temmuz'a ertelendi." diye belirtti.

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