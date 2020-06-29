YKS soruları-cevap anahtarı 2020 AÇIKLANDI! ÖSYM AYT-TYT-YDT soruları ve cevapları görüntüleme sayfası
YKS soruları ve cevapları hafta sonu sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS'nin ilk oturumu olan TYT 27 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Diğer iki oturum olan AYT ve YDT ise 28 Haziran Pazar günü yapıldı. YKS'nin 3 oturumunun tamamlanması sonrasında ise YKS soru ve cevapları yayımlandı. Adaylar cevap anahtarı ile sınavda yaptıkları doğruları ve yanlışları görebilecekler. İşte 2020 YKS soruları ve cevap anahtarı...
YKS soruları ile cevap anahtarı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. İyi bir kariyer oluşturmak için güzel bir adım atmak isteyenler hafta sonu gerçekleştirilen YKS sınavında ter döktüler. TYT-AYT ve YDT oturumlarının gerçekleştirilmesi ile YKS sınavları bitti. Adaylar sınavların sonrasında ise YKS soruları ve cevaplarını araştırmaya başladılar. Heyecanla beklenen YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte TYT-ATY-YDT-YKS soruları ve cevapları 2020...
YKS'NİN 3 OTURUMU TAMAMLANDI
YKS 3 oturumda gerçekleştirildi.
27 Haziran saat 10.15'te başlayan TYT 165 dakika sınav süresinin bitmesiyle tamamlandı.
28 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirildi.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
YKS'nin 3 oturumunun tamamlanmasının sonra YKS soru ve cevapları yayımlandı.
2020 YKS TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
2020 YKS AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
2020 YKS YDT İNGİLİZCE SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ