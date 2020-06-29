YKS soruları-cevap anahtarı 2020 AÇIKLANDI! ÖSYM AYT-TYT-YDT soruları ve cevapları görüntüleme sayfası

YKS soruları ile cevap anahtarı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. İyi bir kariyer oluşturmak için güzel bir adım atmak isteyenler hafta sonu gerçekleştirilen YKS sınavında ter döktüler. TYT-AYT ve YDT oturumlarının gerçekleştirilmesi ile YKS sınavları bitti. Adaylar sınavların sonrasında ise YKS soruları ve cevaplarını araştırmaya başladılar. Heyecanla beklenen YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte TYT-ATY-YDT-YKS soruları ve cevapları 2020...

YKS'NİN 3 OTURUMU TAMAMLANDI

YKS 3 oturumda gerçekleştirildi.

27 Haziran saat 10.15'te başlayan TYT 165 dakika sınav süresinin bitmesiyle tamamlandı.

28 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirildi.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

YKS'nin 3 oturumunun tamamlanmasının sonra YKS soru ve cevapları yayımlandı.

2020 YKS TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YKS AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YKS YDT İNGİLİZCE SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ