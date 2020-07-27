YKS taban puanları ve başarı sıralamaları 2020! Sözel, sayısal ve eşit ağırlık taban puanları 2019...

YKS sonuçları bugün açıklandı. 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında YKS tercihleri yapılacak. Tercih sürecine az bir zaman kala adaylar, taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercihlerini belirleyecekler. İşte 2020 YKS sayısal, sözle ve EA taban puanları ve başarı sıralamaları...

EGE ÜNİVERSİTESİ-TIP

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :3730

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 513,00249

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Coğrafya SÖZ- 366,09413

ANKARA ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :3469

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 449,55270

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca) -SÖZ-465,0312

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :12971

HACATTEPE ÜNİVERSİTESİ- TIP

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :1509

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 526,44195

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ- 361,19622

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :4090

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 444,99667

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ- 376,72239

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-TIP

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :2609

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 519,04441

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak.

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YKS PUAN DAĞILIMI NEDİR?

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3, YDT'de 5 birinci çıktı.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 48, AYT sayısalda 150, AYT sözelde 3, AYT eşit ağırlıkta 8 ve dilde 21 aday, 550 ve üzerinde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 295 bin 890 adayın testlerdeki ortalama net sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 14,288 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 7,788 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,556 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,668 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 672 bin 309 adayın ortalama net sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,799 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,436 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 1,576 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,489 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,732 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,298 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 0,652, matematik 40 soruda ortalama 7,584, fizik 14 soruda 1,082 ortalama, kimya 13 soruda 1,416 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,309 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 1733 adayın ortalaması 30,573, Arapça oturumuna katılan 3 bin 359 adayın ortalaması 36,110, Fransızca oturumunda yer alan 710 adayın ortalaması 31,512, İngilizce oturumuna giren 99 bin 356 adayın ortalaması 31,467, Rusça oturumundaki 415 adayın ortalaması ise 37,164 olarak hesaplandı.