2020 YKS tercih ekranı ÖSYM: YKS taban puanları, tercih hakkı, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

YKS tercihleri 14 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek.Adayları tercihlerini yaparken 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan yararlanarak listelerini oluşturabilirler. Tercihlerini yapan adaylar, tercih süreci içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" adresinden tercihleri ile ilgili detayları kontrol edebilir ve değişiklik gerçekleştirebilirler. Tercih yapacak olan adayların gündeminde YKS taban puanları ve üniversitelerin kontenjanları ile kaç tercih yapacakları yer alıyor. yer alıyor. İşte 2020 YKS tercih ekranı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEk?

YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ekran üzerinden tercih işlemlerinizi yapabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

2020 senesinde adayların YKS'de 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda başarı sıralamaları ve taban puanları yer alıyor.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ!