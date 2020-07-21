YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları için TIKLA! YKS tıp, hukuk bölüm bölüm üniversite kontenjanları...
YKS sınavı 27-28 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Son dakika gelen bir habere göre, YÖK, üniversitelerin kontenjanlarını belirledi. 2020 YKS Programları ve Kontenjanları Ön Bilgi Kılavuzunu yayımlandı. YKS sınavına giren adaylar ise üniversite kontenjanları ve kılavuz hakkında detayları araştırıyor. İşte 2020 devlet vakıf üniversiteleri kontenjanları ve YKS kılavuzu...
YÖK üniversite kontenjanlarını açıkladı. YKS sınav sonucu heyecanla beklenirken adaylar üniversitelerin kontenjanlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Tıp programında kontenjan 16 bin 448 iken hukuk programlarında kontenjanlar ise 16 bin 327 oldu. İşte YÖK üniversite kontenjanları 2020...
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.
Ön lisans: 362 bin 313
Lisans: 445 bin 246,
Özel yetenek: 27 bin 824
2020 YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
İŞTE SAĞLIK BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI
Tıp programı: 16 bin 448
Diş Hekimliği: 7 bin 752
Eczacılık: 3 bin 893
Ebelik: 4 bin 74
Hemşirelik: 16 bin 239
DİĞER BÖLÜM KONTENJANLARI
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı: 6 bin 467
Mimarlık programlarının kontenjanı: 7 bin 985
Mühendislik programlarının kontenjanı: 71 bin 244
Temel Bilimlerde kontenjan: 10 bin 622
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan: 19 bin 353
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