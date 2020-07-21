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21.07.2020 - 16:25 |

YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları için TIKLA! YKS tıp, hukuk bölüm bölüm üniversite kontenjanları...

YKS sınavı 27-28 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Son dakika gelen bir habere göre, YÖK, üniversitelerin kontenjanlarını belirledi. 2020 YKS Programları ve Kontenjanları Ön Bilgi Kılavuzunu yayımlandı. YKS sınavına giren adaylar ise üniversite kontenjanları ve kılavuz hakkında detayları araştırıyor. İşte 2020 devlet vakıf üniversiteleri kontenjanları ve YKS kılavuzu...

YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları için TIKLA! YKS tıp, hukuk bölüm bölüm üniversite kontenjanları...

YÖK üniversite kontenjanlarını açıkladı. YKS sınav sonucu heyecanla beklenirken adaylar üniversitelerin kontenjanlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Tıp programında kontenjan 16 bin 448 iken hukuk programlarında kontenjanlar ise 16 bin 327 oldu. İşte YÖK üniversite kontenjanları 2020...

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Ön lisans: 362 bin 313

Lisans: 445 bin 246,

Özel yetenek: 27 bin 824

2020 YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları için TIKLA YKS tıp, hukuk bölüm bölüm üniversite kontenjanları...

İŞTE SAĞLIK BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Tıp programı: 16 bin 448

Diş Hekimliği: 7 bin 752

Eczacılık: 3 bin 893

Ebelik: 4 bin 74

Hemşirelik: 16 bin 239

DİĞER BÖLÜM KONTENJANLARI

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı: 6 bin 467

Mimarlık programlarının kontenjanı: 7 bin 985

Mühendislik programlarının kontenjanı: 71 bin 244

Temel Bilimlerde kontenjan: 10 bin 622

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan: 19 bin 353

2020 YÜKSEKÖĞRETİM KONTENJANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

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