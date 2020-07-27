27.07.2020 - 09:57 |
YKS tıp taban puanları ve başarı sıralamaları 2020... İşte tıp fakülteleri taban puanları...
YKS tıp taban puanları büyük bir heyecanla araştırılıyor. YKS kılavuzunda tıp programına yerleştirme işlemlerinde başarı sıralamasının sayısal puan türünde en düşük 50 bininci olacağı belirlendi. Üniversitelerde tıp fakülteleri taban puanları ve başarı sıralamalarının neler olduğu araştırılıyor. İşte 2020 YKS tıp taban puanları ile başarı sıralamaları...
YKS tıp taban puanları ile başarı sıralamaları tıp fakültesini tercih etmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hacattepe Üniversitesi, İstanbul Ünivertesi ve diğer üniversitelerdeki tıp taban puanları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte YKS tıp taban puanları 2020...
HACATTEPE ÜNİVERSİTESİ- TIP
2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :1509
2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 526,44195
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-TIP
2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :2609
2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 519,04441
EGE ÜNİVERSİTESİ-TIP
2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :3730
2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 513,00249
Nöroloji uzmanından Covid-19'a karşı uyarı!Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek. Ayrıca İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid vakalarının yüzde 33’ünde, ileride Alzheimer demans gibi tabloların olabileceği de öngörüldü. Ölümler, vaka sayıları azaldı deyip rehavete kapılmak çok tehlikeli, maske mesafe hijyen ile bu virüsten korunmak gerekiyor” dedi.