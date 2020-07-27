YKS tıp taban puanları ve başarı sıralamaları 2020... İşte tıp fakülteleri taban puanları...

YKS tıp taban puanları ile başarı sıralamaları tıp fakültesini tercih etmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hacattepe Üniversitesi, İstanbul Ünivertesi ve diğer üniversitelerdeki tıp taban puanları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte YKS tıp taban puanları 2020...

HACATTEPE ÜNİVERSİTESİ- TIP

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :1509

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 526,44195

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-TIP

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :2609

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 519,04441

EGE ÜNİVERSİTESİ-TIP

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :3730

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 513,00249

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