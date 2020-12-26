26.12.2020 - 07:00 |
Yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, bir süredir yeni koronavirüs nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden babasının sağlık durumuna ilişkin, açıklama yaptı.
Topbaş, babasının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirterek, “Daha önce tedavisi entübe edilerek devam ediyordu. Doktorlar, bir süre önce makineden ayırdı. Ancak durumu tekrar ağırlaşınca yeniden entübe edildi” dedi. İSTANBUL AA
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