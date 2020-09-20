Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi

Kütahya’da koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisinde ölümle yaşam arasındaki mücadeleleri görüntülendi. Covid-19 hastalarının tedavisi için giydikleri koruyucu tulum, maske ve kıyafetlerin içinde saatlerce ter döken sağlık çalışanları ailelerinden de aylardır uzakta yaşıyor. Hava almadığı için terden dakikalar içinde sırılsıklam olan kıyafetlerle çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları birbirlerini tulumların üzerine yazdıkları isimlerine bakarak tanıyabiliyor.

‘BU, ADAMI ÖLDÜRÜYOR’

Pandemi yoğun bakım servisinde bir haftadır tedavi gördüğünü söyleyen ve yaşadıklarını anlatan bir hasta, “15 gün evde yattım. Korona olduğumuzu bilmiyorduk. Hastanede öğrendik. Hastaneye Cuma günü yattık ve bir hafta geçti. Çok kötü bir hastalık. Allah herkese yardım etsin. Ölümcül bir hastalık. Herkes dikkat edecek. Hala bir şey olmaz diyenler var, çok yanlış. Bu adamı öldürüyor. Hastanedeki tedavi çok iyi. Doktorundan hemşiresine kadar hepsinden Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Çünkü hastanelerimizi çok güzel yapmış. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Evimizde bu hizmeti veremezler” dedi.

‘ÇEMBER DARALIYOR’

Salgınla mücadelede en ön cephede savaşan sağlık görevlilerden Fatih Kara, pandemi sürecinin başından beri yoğun bakımda çalıştığını söyledi. Kara, “Çok zor ve kötü bir hastalık. Hastalarımız genelde boğularak vefat ediyor. İlk etapta yürüyerek iyi bir şekilde geliyorlar ama başlangıç aşamasından 2 gün içerisinde çok aşırı şekilde kötüleşiyorlar. Biz canla başla mücadele etmeye çalışıyoruz ama çoğu zaman çabalarımız da yetersiz oluyor. Hastalık çok küçük yaşlara kadar düştü. Daha yeni 27 yaşındaki bir gencimizi kaybettik. Hastanedeki eczane çalışanımız bir abimizi kaybettik. Çember daralıyor. Artık hastalarımızın yaş ortalamaları da düştü. O yüzden herkes dikkat etsin. Rahat nefes alabilmek dünyanın en güzel duygusu” diye konuştu.

‘6 AYDIR AİLEMİ GÖREMİYORUM, ANLAYIŞ BEKLİYORUZ’

Hastaneye pandemi döneminin başında atanan ve yoğun bakımda çalışmaya başlayan hemşire Zeynep Türkoğlu ise, herkesin koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Hastanelerde çok zor zamanların yaşandığını ifade eden Türkoğlu, “Pandemi yoğun bakımda çalışıyorum. 6 ay önce atandım ve pandemi yoğun bakımda çalışmaya başladım. Gerçekten ilk günlerde çok zordu. Bir süre sonra alıştık. Bu süreçte 6 aydır ailemi göremiyorum. Bu yüzden herkesten isteğimiz daha dikkatli olalım. Göründüğü kadar kolay bir şey değil. Burada çok zorluklar içinde çalışıyoruz. Bütün halkımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.