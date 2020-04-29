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29.04.2020 - 16:39 |

YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak? 6 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılacak?

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. YÖK bir son dakika açıklaması yaptı.YÖK, üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internet ücretsiz verileceğini açıkladı. Peki 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak?

YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak? 6 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılacak?

YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. YÖK'ün gerçekleştirdiği açıklamada, üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internet ücretsiz verileceği yer aldı. Detaylar ise araştırılmaya başlandı. 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak?

YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.

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