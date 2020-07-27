YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Önlisans, lisans YÖK Atlas tercih robotu
YÖK Atlas ile öğrencilerin tercih işlemleri artık çok daha kolay hale geliyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için geri sayım başladı. İstediği üniversiteye kayıt yaptırmak için adaylar taban puanları ve kontenjanlar ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır? İşte YKS tercihlerinde kolaylık sağlayacak YÖK Atlas ile ilgili ayrıntılar...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerle ilgili aramalar da arttı. Peki, YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır?
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ATLAS NEDİR?
YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.