YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı

Üniversite tercihleri başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih işlemlerini doğru şekilde yapabilmek için YÖK Atlas tercih robotundan faydalanıyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.