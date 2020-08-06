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06.08.2020 - 12:50 |

YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı

YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinin başlaması ile birlikte üniversite adayları tercih işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. YÖK Atlas tercih robotu ile üniversitelerin taban puanlarına ve bölümlere ulaşmak çok daha kolay. Peki, YÖK Atlas nasıl kullanılır?

YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı

Üniversite tercihleri başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih işlemlerini doğru şekilde yapabilmek için YÖK Atlas tercih robotundan faydalanıyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Torpil patladı! 7 yaşındaki İhsan Arda görme yetisini kaybettiKonya'da arkadaşının deliğe bıraktığı torpile bakarken meydana gelen patlama sonucu yaralanan 7 yaşındaki İhsan Arda Alay, gözlerinden iki kez ameliyat oldu. Sağ gözü yüzde 30, sol gözü ise yüzde 10 görebilen İhsan Arda'nın babası Nabi Alay (36), 'Oğlum pilot olmak istiyordu. Şu anki süreçte bu çok zor. Anne-babaların buna çok dikkat etmesini istiyorum. Çocuklar kendilerine de zarar verebilir veya benim oğlum gibi başka bir çocuğa da zarar verebilir" dedi.
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