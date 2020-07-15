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15.07.2020 - 10:25 | | AA

YÖK Başkanı Saraç'tan 15 Temmuz mesajı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine ilişkin, "Bir daha böyle hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek üzere, tüm yükseköğretim kurumlarımızın, sadece devletimize ve milletimize hizmet eden nesiller yetiştirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Saraç'tan 15 Temmuz mesajı!

Saraç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı  dolayısıyla açıklama yaptı.

Türkiye siyasi tarihinin en hain olaylarından birinin, 15 Temmuz darbe  girişimi olduğunu belirten Saraç, milletin genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle,  öğretim üyesiyle sokağa çıkarak bu hain girişime geçit vermediğini anımsattı.

Saraç, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 16 Temmuz 2016'da yapılan  ortak bir açıklamayla milletin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihine  kara bir leke olarak geçecek darbe girişiminin şiddet ve nefretle kınandığını,  demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitelerin, milletin iradesine  saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halinde tepkisini  gösterdiğini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek YÖK bünyesinde  gerekse üniversitelerde çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü,  toplantıların gerçekleştirildiğini, yurt dışına bilgilendirme mektupları  gönderildiğini, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe  girişiminin ele alınarak çok sayıda akademik makale yayımlandığını anımsatan  Saraç, şunları kaydetti:

"Ayrıca menfur darbe girişiminin hemen sonrasında üniversitelerimiz,  devletimizin ilgili bütün kurum ve kuruluşları ile uyumlu bir iş birliği süreci  tesis ederek akademik ve bilimsel hayatın kabul edemeyeceği, devletimizi ele  geçirmeye çalışan bu yıkıcı unsurları sistemin dışına çıkarmada büyük bir  kararlılık göstermiştir."

Saraç, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin, başta FETÖ olmak üzere  her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında  yapılmasına karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi kararlılıkla  sürdürdüklerine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 15 Temmuz  hain darbe girişinine engel olmak için yapılan direnişte şehit olan bütün  vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımızı  sunuyorum. Bir daha böyle hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek üzere, tüm  yükseköğretim kurumlarımızın sadece devletimize ve milletimize hizmet eden  nesiller yetiştirmelerini temenni ediyorum."

 

 

ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldıABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.
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