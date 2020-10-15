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15.10.2020 - 14:43 | | DHA

YÖK Başkanı Yekta Saraç kadın öğretim elemanı sayısını açıkladı!

YÖK Başkanı Yekta Saraç: 2003 yılında kadın öğretim elemanı sayısı toplam öğretim elemanının yüzde 38’i iken bugün bu oran yüzde 45’e yükseldi. Bu oran her yıl artmaya devam etmektedir.

YÖK Başkanı Yekta Saraç kadın öğretim elemanı sayısını açıkladı!

Saraç, "2003’te 27.380 araştırma görevlisinin yüzde 42’si kadın iken bugün bu oran yüzde 51’e ulaşmıştır. Araştırma görevlilerinin 26 bin küsuru kadın, 24 bini erkektir. Yani yarısından çoğu kadındır. Diğer bir ifade ile son yıllardaki bu artış sürer ise beş yıl içinde öğretim üyelerinin açık ara kadınlardan oluştuğu bir yükseköğretim sistemi söz konusu olacaktır." dedi.

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