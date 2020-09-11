YÖK, Gelecek Projesi’ni başlattı

Projenin ayrıntılarını paylaşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Projemizin ilk aşaması olan ‘Öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı’ kapsamında, Türkiye’nin öncelikli alanlarında doktora eğitimi yapan öğrencilere araştırma görevlisi kadrolarına atanma imkânı sunulmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için ‘Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi’ kadrosu kapsamında 2020 yılı ek atama izinleri verilmiştir” dedi. YÖK’ün belirlediği şartların dışına çıkmamak kaydıyla alım sürecinin üniversitelere bırakıldığını aktaran Saraç, Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi atamalarıyla, kısa zamanda yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşmeyi hedeflediklerini vurguladı.

‘Önceliğimiz liyakat’

Yapılacak atamaların liyakat çerçevesinde olması için belli bir üniversitenin havuzundan değil, Türkiye’nin havuzundan yararlanılarak gerçekleştirileceğini kaydeden Saraç şunları söyledi: “Proje kapsamında verilen araştırma görevlisi izinleri, öncelikli alanlar için belli üniversitelerimize verilen ek izinlerdir. Üniversitelerimizin genel cari usulde vereceği ilanları kapsamamaktadır.”