YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

YÖKDİL 2021 tarihi ve başvuruları ile ilgili tüm detayların yer aldığı YÖKDİL başvuru kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan YÖKDİL 2021 başvuru kılavuzuna göre başvurular 5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ücret ödeme için son gün 16 Şubat 2021. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL 2021 başvuru ücret 145 TL. Adaylar sınav ücretlerini 16 Şuabt 2021 tarihine kadar yatırabilecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL/1 28 Mart 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. sınav 3 saat sürecek. Başvurular (https://ais.osym.gov.tr) adresinden yapılacak.

HES KODU UYARISI

0’la başlayan Y.U. Numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS’de profilim altında bulunan “HES KOD BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

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