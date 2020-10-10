Yoksul hanelerin yüzde 40’ı internetsiz

Evli hanelerin yüzde 23’ü tek çocuk, yüzde 42,1’i iki çocuk, yüzde 23,2’si üç çocuk ve yüzde 11,7’si dört ve üzeri çocuk sahibi.

Araştırmaya göre, yoksul hanelerin yüzde 59,8’inde sabit internet varken, yüzde 40,2’si bu olanağa sahip değil. Tek çocuklu hanelerin yüzde 36,9’unda, iki çocuklu hanelerin yüzde 39,3’ünde, üç çocuklu hanelerin yüzde 42,6’sında, dört ve daha fazla çocuklu hanelerin ise yüzde 46’sında sabit internet aboneliği mevcut değil.

Okula giden çocuğun bulunmadığı hanelerin ise yüzde 48,5’inde, bir veya daha fazla çocuğun okula gittiği hanelerin yüzde 37,4’ünde sabit internet aboneliği mevcut değil.