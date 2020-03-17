YÖK’ten intörn kararı

Karara göre tıp fakültesindeki intörnler (son sınıf öğrencileri) gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilecek. İntörnler ise karara tepki gösterdi. Sosyal medyada “İntörnler de öğrencidir” etiketi ile paylaşım yapan tıp fakültesi öğrencileri, “Biz ucuz iş gücü değiliz”, “Şimdinin değil, geleceğin doktorlarıyız” ifadelerini kullandı.