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17.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

YÖK’ten intörn kararı

Koronavirüse karşı alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle yükseköğretim kurumlarında dünden itibaren eğitime üç hafta ara verilirken, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 13 Mart’taki toplantısında, koronavirüse karşı intörnleri de devreye sokacak bir karar aldığı öğrenildi.

YÖK’ten intörn kararı
AYKUT YILMAZ Ankara

Karara göre tıp fakültesindeki intörnler (son sınıf öğrencileri) gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabilecek. İntörnler ise karara tepki gösterdi. Sosyal medyada “İntörnler de öğrencidir” etiketi ile paylaşım yapan tıp fakültesi öğrencileri, “Biz ucuz iş gücü değiliz”, “Şimdinin değil, geleceğin doktorlarıyız” ifadelerini kullandı. 

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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