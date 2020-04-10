Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım 2 oyuncuları...

2018 yılında vizyona giren Yol Arkadaşım 2 televizyon ekranında bugün izleyicilerle buluşacak. İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu'nun başrolünde yer aldığı film bir yol hikayesini anlatıyor. Peki Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım 2 konusu ve oyuncuları...

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İbrahim Büyükak (Şeref)

Oğuzhan Koç (Onur)

Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Olgun Toker (Selim)

Kadir Polatçı (Nevzat)

Bahar Şahin (Cemre)

Aycan Koptur (Ayşen)

Kıvanç Baran Arslan (Veli)

Tamer Levent (Şükran)

Ülkü Duru (Gülümser)

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekimleri başlayan filmin çekimlerine İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde devam edildi.

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...