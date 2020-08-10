Yol Arkadaşım filminin konusu nedir, nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım oyuncuları...
Yol Arkadaşım ilmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı film 2017 yılında vizyona girdi. İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları...
Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu Yol Arkadaşım filminin senaryosunu ise İbrahim Büyükak kaleme aldı.Pek çok ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yol Arkadaşım bugün televizyonda yayınlanacak. Peki Yol Arkadaşım filminin konusu nedir?
YOL ARKADAŞIM KONUSU
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
YOL ARKADAŞIM NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.
YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI
Oğuzhan Koç
İbrahim Büyükak
Emre Kınay
Eda Ece
Aslı Bekiroğlu
Bahar Şahin
Muharrem Bayrak
Toygan Avanoğlu
Rahşan Fırtına
Eser Yenenler
Dilber Ay