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22.01.2021 - 10:01 | | DHA

Bir anda simsiyah oldu! Binlerce kuş yola indi

 Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Doğada yiyecek bulamayan binlerce kuş yollara inerek yiyecek bulmaya çalıştı.

Bir anda simsiyah oldu! Binlerce kuş yola indi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kar yağışının durmasının ardından yiyecek arayışına giren binlerce kuş, karayollarını mesken tuttu. Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde görülen kuş sürüsü kondukları yol kenarlarında beslenmeye çalıştı.

Karayolunu siyaha çeviren kuş sürüleri, seyir halinde olan araçlar için de tehlike oluşturdu. Sürücüler, yaklaştıklarında aniden havalanan kuşlara çarpmamak için yoğun çaba gösterirken, araçların çarptığı bazı kuşlar telef oldu.

Bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Önce otobüse çarptı, sonra durağa daldı! Ölü ve yaralılar var...Bursa'da soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce işçileri taşıyan otobüse çarptı ardından otobüs durağına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Bedirhan Olgun (23) hayatını kaybetti, otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın kısıtlama saatlerinde yaşanması ve otobüs durağında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
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