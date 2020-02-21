MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yol kenarında onlarca kişi oturuyordu! Akıllara bu sahne geldi
ABONE OL
21.02.2020 - 10:49 | | DHA

Yol kenarında onlarca kişi oturuyordu! Akıllara bu sahne geldi

Adana'da, insan kaçakçıları, aralarında kadın ve hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmeni, 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek, yol kenarına bıraktı. Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadıkları, akıllara 'Banker Bilo' filmini getirdi.

Yol kenarında onlarca kişi oturuyordu! Akıllara bu sahne geldi

D-400 Karayolu üzerindeki bir fabrika önünde bekleyen kaçakları görenler polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yol kenarındaki yeşillik alanda oturan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmenle karşılaştı. Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenleri, insan kaçakçılarının, 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek, Adana'da bıraktıkları ortaya çıktı.

İnsan kaçakçılarına kişi başı bin dolar verdikleri belirlenen kaçaklar, ülkelerindeki savaş ve açlıktan kaçtıklarını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek istediklerini anlattı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yol kenarında onlarca kişi oturuyordu Akıllara bu sahne geldi

'BANKER BİLO' FİLMİNİ ANDIRDI

Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Yol kenarında onlarca kişi oturuyordu Akıllara bu sahne geldi

Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kameradaİstanbul Şişli'de temizlik işçileri tarafından bulunan bebeğin çöp konteynerine bırakılma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ankara ve Mersin'de PKK operasyonu! Yakalandılar

Son dakika... Ankara ve Mersin'de PKK operasyonu! Yakalandılar

İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

Sıradaki Haber