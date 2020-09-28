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28.09.2020 - 18:07 | | DHA

Yol kontrolünde ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde tarihi eser aramalarında kullanılan dedektörler ve sikkeler geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yol kontrolünde ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taraklı- Göynük kara yolu Mahdumlar Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan 54 HP 610 plakalı otomobilde arama yapan ekipler 1 adet demir kurşun kalıbı, 6 adet tarihi sikke olduğu değerlendirilen para, 3 adet el dedektörü, 4 adet siyah renkte 79 santimetre boyunda plastik arama boruları ele geçirdi. Araçta bulunan S.G. ve T.D. gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

Yol kontrolünde ele geçirildi 2 kişi gözaltında

2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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