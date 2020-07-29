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29.07.2020 - 22:21 | | DHA

Yola çıkacaklar dikkat! TEM'de bayram yoğunluğu

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramını memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbuldan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı.

Kocaelinin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.

D-100 İZMİT GEÇİŞİ YOĞUN

D-100 Karayolu Ankara yönünde ise İzmit şehir merkezi geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Derince Çenesuyu mevkiinde başlayan araç yoğunluğu, Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanına kadar devam ediyor. Yoğunluğun gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.

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