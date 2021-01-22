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22.01.2021 - 14:39 | | İHA

Yolcu minibüsü takla attı! Yaralılar var

Van’da minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü takla attı! Yaralılar var

Kaza, Erciş-Van yolu üzerinde Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi civarında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 65 Y 0518 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen minibüs takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına başlı ekipler ile 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralıları ambulansa aldı.

Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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