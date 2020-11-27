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27.11.2020 - 21:00 | | AA

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Malatya Beydağı firmasına ait 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü ile 20 H 8645 plakalı kamyonet, Çay-Dinar kara yolunun Bulanık mevkisinde çarpıştı.

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var


Kazada, ilk belirlemelere göre, araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu otobüsündeki 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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