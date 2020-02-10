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10.02.2020 - 07:10 | | AA

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı!

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen TIR'a çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı!

Alınan bilgiye göre Samsun-Ankara seferini yapan Mustafa Karaağaç'ın kullandığı 19 BA 950 plakalı Kamil Koç fimasına ait otobüs, Tekke mevkisinde buzlanma nedeniyle yolun kenarında bekleyen Mustafa Pastacı'nın kullandığı 38 FC 804 plakalı baza yüklü tıra çarptı.

Kazada otobüsün muavini Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu da yaralandı.

Yaralı yolcu 122 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Turan'ın cenazesi ise Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Tam o an! Görsel şölen oluşturduGün batımının hemen ardından beliren dolunay görsel şölene imza attı. Edirne'den Hatay'a yurdun birçok kesiminden gelen dolunay fotoğrafları güzel görüntüler oluşturdu.
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