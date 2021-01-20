Yolcu otobüsünde 58 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM gişelerinde yaptıkları kontrolde İstanbul'dan, Romanya'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada
bir yolcunun valizinde piyasa değeri 5 bin 800 TL olan 58 şişe parfüm ele geçirildi.
Yasa dışı yollarda yurt dışına götürülmek istenilen parfümlere el koyulurken, adı açıklanmayan yolcu gözaltına alındı. Şüpheli, hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Aile peş peşe felç geçirdi! Komşular paniğe kapıldıAnkara'da yaşlı çift, evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşadıkları üzüntü ile peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının felç geçirdiğini gören çiftin kızı da bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşular ise doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı.