Yolcu otobüsündeki 2 kadına cinsel tacizden gözaltına alındı!

Eskişehir-Kütahya arasında sefer yapan yolcu otobüsündeki 2 kadın, Irak uyruklu W.A.S.’nın kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. İsimleri açıklanmayan kadınlar, polisi arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine otobüs, uygulama noktasında durduruldu.

Otobüste yolcu olarak bulunan W.A.S., gözaltına alındı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen W.A.S.’nin sorgusu devam ediyor.