Yolcu otobüsünün çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Zonguldak karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Düzce Güven Seyahat'e ait Adnan Arslan yönetimindeki 81 AAV 999 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 20 metre sürüklenen Hanife yılmaz, hayatını kaybetti.

Hanife Yılmaz’ın ailesiyle birlikte Akçakoca’ya günübirlik tatile geldikleri, su almak için durdukları, yolun karşısına geçerken de otobüsün çarptığı belirtildi.

Bu arada, Zonguldak Ereğli'ye giden otobüsün yolcuları, tahsis edilen başka bir otobüsle yoluna devam etti.