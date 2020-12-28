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28.12.2020 - 10:58 | | İHA

‘Yolcular geç kalmıştı o yüzden aldım’ diyen sürücüye ceza!

İstanbul Fatih’te polis ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamada fazla yolcu alan bir otobüs ve minibüse fazla yolcu almaktan ceza kesildi.

‘Yolcular geç kalmıştı o yüzden aldım’ diyen sürücüye ceza!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor. Sabah erken saatlerden itibaren Avrupa yakasındaki işlek cadde ve noktalarda uygulama yapıldı. Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması, mesafe ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirdi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Ekipler, sürücülere maskesi olmayan yolcuların araçlara alınmaması konusunda uyarı yaptı. Fazla yolcu alan bir özel halk otobüsü ile bir minibüse cezai işlem uygulandı. Sürücülere 3 bin 108’şer bin TL ceza kesildi.

Yolcuların geç kalmasından dolayı fazla yolcu aldığını ileri süren ceza yiyen sürücü Menderes Korkmaz, “Geçen arabalar dolu geçtiği için onlar da binmek istiyor. O kadar iki senedir takip ediyorum, o kadar dikkat ediyoruz yine de şey oldu. Normalde fazla değildi ama kurallara göre fazlaymış. Ama iki senedir hep dikkat ettim, demek ki bazen şey oluyor. Yağmurdan dolayı biraz da geç kalmıştı yolcular” diye konuştu.

 

 

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