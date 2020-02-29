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29.02.2020 - 07:00 | | EREN KOCA Haber Merkezi

Yolcuları kapıda taşıdı

İstanbul Bağcılar’da dün yolcuları tıka basa doldurarak kapıda taşıyan minibüs, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Yolcuları kapıda taşıdı
EREN KOCA Haber Merkezi

Kapısı açık ilerleyen minibüs sürücüsü, dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden, araçların yanından geçerek yoluna devam etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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