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11.07.2020 - 21:02 | | İHA

Yolculuk yapan aile sistemde pozitif gözüktü! 12 kişi ev karantinasında

İstanbul’dan otobüsle Karabük’e yolculuk yapan 3 kişilik ailenin corona virüs sonucu sistemde pozitif gözükünce, otobüste bulunan 12 kişi ev karantinasına alındı.

Yolculuk yapan aile sistemde pozitif gözüktü! 12 kişi ev karantinasında

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan 3 kişilik bir aile, tedavi görüp sonuçlarının negatife dönmesinin ardından memleketleri Karabük’e gelmek için HES kodu alarak otobüsle yola çıktı. Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüste yapılan HES kodu kontrolünde, yolcu olarak bulunan ailenin korona virüs sonuçları sistemde pozitif olarak görüldü.

Yolculuk yapan aile sistemde pozitif gözüktü 12 kişi ev karantinasında

Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri aileyi hastaneye götürürken, otobüsün içerisinde bulunan diğer yolcular polis eşliğinde Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminaline getirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı terminalde, filyasyon ekipleri gelene kadar otobüsün kapıları açılmadı.

Hastaneye götürülen ailenin Covid-19’a yakalanmasının ardından yapılan iki testte sonuçların pozitif çıktığı, tedavilerinin ardından yapılan üçüncü testte negatife döndüğünün belirlenmesi üzerine yolcular rahat bir nefes alırken, filyasyon ekipleri diğer yolcuların ateşlerini ölçerek kimlik bilgilerini kayıt altına aldı.

Otobüste bulunan 9 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 12 kişi tedbir amaçlı 14 gün ev karantinasına alındı.

Yolculuk yapan aile sistemde pozitif gözüktü 12 kişi ev karantinasında

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