MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yolda ayağını burktu! Yunus ekipleri yardıma koştu
ABONE OL
30.06.2020 - 09:21 | | İHA

Yolda ayağını burktu! Yunus ekipleri yardıma koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın yere düştü. Ayağını burkan kadının yardımına maske denetimi yapan Yunus ekipleri yetişti.

Yolda ayağını burktu! Yunus ekipleri yardıma koştu

Olay Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 yabancı uyruklu kadından biri ayağının kayması neticesinde yere düştü.

Acılar içerisinde kalan kadının yardımına bölgede maske denetimi yapan Yunus ekipleri yetişti. Ekipler yürümekte zorlanan kadın için olay yerine ambulans çağırdı.

Yolda ayağını burktu Yunus ekipleri yardıma koştu

Kenara alınan kadın, bir iş yerinden temin edilen sandalyeye oturtuldu. Sağlık görevlileri kadını hastane kaldırdı.

 

 

Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu gerçekleştirildiAdana’da şafak vakti gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolda ayağını burktu! Yunus ekipleri yardıma koştu

Yolda ayağını burktu! Yunus ekipleri yardıma koştu

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

YKS soru ve cevapları görüntüleme... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS soru ve cevapları görüntüleme... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber