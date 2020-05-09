Yollar asfaltlanıyor

Atatürk Havalimanı’ndaki inşaatında iç kısımlarda çalışmalar devam ederken çevre düzenlemesi de sona yaklaşıyor. Sancaktepe’deki hastanenin açılan yollarında da asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Giriş kısmından itibaren ana yollar üzerindeki hatlara asfalt dökümü tamamlandı.









Fotoğraflar: Gökhan Karakaş / Ünal Çam