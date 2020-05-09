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09.05.2020 - 07:00 |

Yollar asfaltlanıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul’un iki yakasında inşasına başlanan biner yataklı hastanelerin yapımı aralıksız devam ediyor.

Yollar asfaltlanıyor

Atatürk Havalimanı’ndaki inşaatında iç kısımlarda çalışmalar devam ederken çevre düzenlemesi de sona yaklaşıyor. Sancaktepe’deki hastanenin açılan yollarında da asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Giriş kısmından itibaren ana yollar üzerindeki hatlara asfalt dökümü tamamlandı.

Yollar asfaltlanıyor



Fotoğraflar: Gökhan Karakaş / Ünal Çam

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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