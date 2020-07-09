Yollar göle döndü

Sakarya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kaynarca ilçesine bağlı Balcılar, Sarıköy ve Müezzinler mahallelerinde bulunan köprüler sular altında kalınca, mahallelere ulaşım kesildi. Müezzinler Camii’nin istinat duvarı çöktü, caminin arka kısmında bulunan Kuran kursunu ve tuvaletleri su bastı. Mahalledeki çok sayıda ev, ahır ve garajda da su baskınları yaşandı. Kocaali Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde dere taşkınları meydana geldi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zonguldak ile Bartın’da sağanak taşkınlara yol açtı.



Yağış uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, Doğu Karadeniz ve Marmara’da bugün çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Rize ve Artvin’in kuzey ilçelerinde etkili olacak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.