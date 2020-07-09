MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yollar göle döndü
ABONE OL
09.07.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Yollar göle döndü

Şiddetli sağanak dün başta Marmara ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere birçok ilde etkili oldu.

Yollar göle döndü

Sakarya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kaynarca ilçesine bağlı Balcılar, Sarıköy ve Müezzinler mahallelerinde bulunan köprüler sular altında kalınca, mahallelere ulaşım kesildi. Müezzinler Camii’nin istinat duvarı çöktü, caminin arka kısmında bulunan Kuran kursunu ve tuvaletleri su bastı. Mahalledeki çok sayıda ev, ahır ve garajda da su baskınları yaşandı. Kocaali Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde dere taşkınları meydana geldi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Zonguldak ile Bartın’da sağanak taşkınlara yol açtı.

Yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, Doğu Karadeniz ve Marmara’da bugün çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Rize ve Artvin’in kuzey ilçelerinde etkili olacak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kırşehir'de sağanak yağış sele neden olduGece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kırşehir'de sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamura saplanan araçların içi de çamurla doldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğa polisleri sahaya iniyor

Doğa polisleri sahaya iniyor

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

Dünya’ya yaklaşıyor... Neowise’i kuyruklu yıldızını siz de görebilirsiniz

Sıradaki Haber