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20.01.2021 - 12:02 | | DHA

Yolu kardan kapalı evde beyin kanaması geçiren kadın için seferberlik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünün Karabağ mezrasında beyin kanaması geçiren Sakine Çiri, karla mücadele ekiplerinin yolu kapalı evine 3 saatlik çalışma sonucu ulaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Yolu kardan kapalı evde beyin kanaması geçiren kadın için seferberlik

Kar yağışını etkili olduğu Hakkari Yüksekova'da, onlarca yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken, hastalara ulaşmak için yoğun çalışma yürütülüyor. Yolu kardan kapalı köylerden, 15 kilometre uzaklaktaki Karlı'ya bağlı Karabağ mezrasındaki evde beyin kanaması geçiren Sakine Çiri'nin yakınları, Acil Sağlık Hizmetleri yetkililerini arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri ile birlikte hemen yola çıktı.

 Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede 3 saat karla mücadele çalışması yapılarak, sabaha karşı mezraya ulaşıldı. Ssağlık durumu kritik olan Çiri, ekipler tarafından alınarak, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Sakine Çiri'nin yakınları, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. 

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