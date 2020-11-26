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26.11.2020 - 13:13 | | DHA

Yolun karşısına geçerken 2 otomobilin çarpmasıyla öldü

Gaziantep’te, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Erol'a (18), otomobil çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobilin daha çarptığı genç, yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçerken 2 otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Babasının yanında otomobil tamiri yapan ve parça bırakmak için aracından inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Erol'a, plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Yola savrulan Erol'a, bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil daha çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Taner Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Taner Erol'un cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gencin cansız bedenini bekleyen akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, Erol'a çarparak kaçan ve plakası tespit edilen otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

 

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
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