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03.08.2020 - 00:22 | | İHA

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Manisa’nın Kula ilçesinde akraba ziyareti yaptıktan sonra karayolunun karşı şeridindeki otomobilinin yanına geçmek isteyen yaşlı adama hafif ticari otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D300 karayolu üzerinde oturan akrabalarına bayram ziyareti yapan 66 yaşındaki Ahmet Duran, karayolundan karşı şeritte park halinde duran otomobilin yanına geçmek istedi. Uşak-İzmir istikametinden karşı şeride geçmek isteyen Duran’a, Uşak’tan İzmir yönüne seyir halinde olan Mehmet A.A. idaresindeki 45 K 4228 plakalı hafif ticari otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, orta refüjdeki su kanalına düşerek ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Yayaya çarpan otomobil sürücüsünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tetkikleri yapılan ağır yaralı Ahmet Duran, hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan yayaya çarpan otomobil sürücüsü, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İletişim Başkanı Altun'dan "kardeşlik" vurgusuİletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bin yıldır birbirinden farklı inanç, etnik köken, kültür ve dilin barış içerisinde yaşadığı Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir geleceğimiz bir, hüznümüz bir sevincimiz bir. Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun." ifadelerini kullandı.
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