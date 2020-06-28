28.06.2020 - 04:21 | | AA
Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu... 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Anadolu Caddesi'nde C.K. yönetimindeki 35 KIR 69 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Anıl Öztürk'e (25) çarptı.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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