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28.06.2020 - 04:21 | | AA

Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu... 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu... 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Anadolu Caddesi'nde C.K. yönetimindeki 35 KIR 69 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Anıl Öztürk'e (25) çarptı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu... 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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