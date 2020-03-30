Yozgat Valisi Çakır'dan 'corona virüs' açıklaması

Vali Çakır, kentte corona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Çakır, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı ve merkeze bağlı Derbent köylerini karantina altına almak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Bunun temelinde, köylerimizde sosyal mesafenin uygulanmaması ve özellikle il dışından köye gelen misafirlerin bizlere bilgi verilmeden kabul edilmesi. Bunun neticesinde maalesef bu iki köyümüzü karantina altına aldık. Bu anlamda Yozgat dışında yaşayan hemşerilerimize seslenmek istiyorum; lütfen memleketinize gelmeyin" dedi. Vali Çakır ayrıca, karantinaya alınan köylerin de ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

'503 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU'

Vali Çakır, tedbirler kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi'nin corona virüs şüphelileri dışında diğer hastalara kapatıldığını da hatırlatarak, hastanelere corona virüs şüphesiyle 503 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Çakır, "288 kişi doktor kontrolünden sonra şüpheli bir durumları olmadığı için gönderildi. 215 kişinin numunesi alındı. Numune sonuçlarına göre 79 kişi taburcu edildi, 37 kişi evine izole şekilde, hastanede de şüpheli sayısı 99'dur" ifadelerini kullandı.