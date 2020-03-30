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30.03.2020 - 17:40 | | DHA

Yozgat Valisi Çakır'dan 'corona virüs' açıklaması

Yozgat Valisi Kadir Çakır, kentte 2 köyün sosyal mesafe uygulamasının yapılmaması ve özellikle il dışından kendilerine bilgi verilmeden misafir kabul edilmesi nedeniyle karantinaya alındığını söyledi.

Yozgat Valisi Çakır'dan 'corona virüs' açıklaması

Vali Çakır, kentte corona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Çakır, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı ve merkeze bağlı Derbent köylerini karantina altına almak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Bunun temelinde, köylerimizde sosyal mesafenin uygulanmaması ve özellikle il dışından köye gelen misafirlerin bizlere bilgi verilmeden kabul edilmesi. Bunun neticesinde maalesef bu iki köyümüzü karantina altına aldık. Bu anlamda Yozgat dışında yaşayan hemşerilerimize seslenmek istiyorum; lütfen memleketinize gelmeyin" dedi. Vali Çakır ayrıca, karantinaya alınan köylerin de ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

'503 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU'

Vali Çakır, tedbirler kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi'nin corona virüs şüphelileri dışında diğer hastalara kapatıldığını da hatırlatarak, hastanelere corona virüs şüphesiyle 503 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Çakır, "288 kişi doktor kontrolünden sonra şüpheli bir durumları olmadığı için gönderildi. 215 kişinin numunesi alındı. Numune sonuçlarına göre 79 kişi taburcu edildi, 37 kişi evine izole şekilde, hastanede de şüpheli sayısı 99'dur" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan corona virüs uyarısıCorona virüs vakalarıyla ilgili uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz” dedi.
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