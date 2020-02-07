Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve yağılı hava nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar bugün okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt ararken kar yağışının etkili olduğu Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi sorusu daha sık araştırılıyor. Peki Yozgat ve Uşak'ta bugün okullar tatil mi?

YOZGAT VE UŞAK'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat ve Uşak Valiği kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Valilikten haber gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.