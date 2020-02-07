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07.02.2020 - 07:12 |

Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Olumsuz hava koşulları yurdun birçok il ve ilçesinde etkili olmaya devam ediyor. İç Anadolu ve İç Ege'de etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle öğrenciler okullar bugün tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki Yozgat ve Uşak'ta b

Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve yağılı hava nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar bugün okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt ararken kar yağışının etkili olduğu Yozgat ve Uşak'ta okullar tatil mi sorusu daha sık araştırılıyor. Peki Yozgat ve Uşak'ta bugün okullar tatil mi?

YOZGAT VE UŞAK'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat ve Uşak Valiği kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Valilikten haber gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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