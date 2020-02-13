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13.02.2020 - 12:49 | | DHA/İHA

Yozgat'ta feci olay! 2 kişinin hayatını kaybetti

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta feci olay! 2 kişinin hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. Yozgat'tan Boğazlıyan'a giden A.E. yönetimindeki 66 NH 323 plakalı yolcu minibüsü, ilçe girişinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan Şamil Yürekli (59) ve Lisan Kahraman (66) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şile yolunda feci kaza!Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.
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