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09.04.2020 - 17:01 | | DHA

Yozgat'ta, kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, iş yerine düzenlenen baskında, izinsiz üretilen 12 bin maske ele geçirildi.

Yozgat'ta, kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi

Yerköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Ö.Ş.'ye ait iş yerinde, kaçak maske üretildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında, izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 12 bin maske ve 1500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi. Ö.Ş. hakkında, 'kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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