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01.07.2020 - 02:20 | | İHA

Yozgat'ta korku dolu anlar! Alev alev yandı

Yozgat'ta henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangında iki farklı apartmanın çatısı yanarak kül oldu.

Yozgat'ta korku dolu anlar! Alev alev yandı

Yozgat’ın Aşağı Nohutlu Mahallesinde 24 daireli Berensu Apartmanının çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki 36 daireli Damla Apartmanının çatısına sıçradı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale de yetersiz kaldı. Her iki apartmanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın esnasında her iki apartman sakinleri de tahliye edildi.

Yozgatta korku dolu anlar Alev alev yandı




Yozgat Belediyesi itfaiyesinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Damla Apartmanı altında park halindeki bir aracın zarar görmesini istemeyen vatandaşlar, aracı yerinden kaldırarak güvenli yere çekti. Yangın çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, TOMA ve Orman Müdürlüğünden gelen araçların müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı.
Çıkan yangını vatandaşlar büyük bir merak ile izlerken bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden cep telefonu ile yangını kayıt altına aldı. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yozgatta korku dolu anlar Alev alev yandı




Her iki binada da maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.


Yozgatta korku dolu anlar Alev alev yandı


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