04.07.2020 - 11:55 | | DHA
Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Yozgat'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Yozgat karayolunun şehir girişinde meydana geldi. Yaşar Başlı (30) yönetimindeki 31 AEB 544 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına şarampole yuvarlandı.
Kazada, araçta bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adana'da çocukları fuhuşa sürükleyen şebekeye operasyonGelen son dakika haberine göre operasyonda 20’si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şebeke liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. isimli kadının, fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği, yer temin ettiği kadınlardan da komisyon aldığı iddia edildi.