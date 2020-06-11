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11.06.2020 - 15:12 | | DHA

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 32 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ta, polis tarafından, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 32 kişi gözaltına alındı

Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu madde getirip sattıkları ve kullandıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takip sonrası polis, operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde özel hareket polislerinin de katıldığı, 'Bozok Narko-2' adlı operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 kasatura, 40 gram esrar, 7 gram skunk, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

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