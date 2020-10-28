Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda Musul eski sorumlusu ve 3 kişi tutuklandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 gün önce 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün Musul şehri eski sorumlusu E.İ.T., Selahaddin şehri polisleri L.İ.T. ve Q.İ.T. ile Selahaddin şehri askeri A.F.J.O. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüte ait dökümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.